Популярная британская модель и телеведущая Сэм Ремплин покончила с собой

Популярная британская модель и телеведущая Сэм Ремплин покончила с собой

Женщина не смогла пережить смерть своего сына.

Популярная британская модель и телеведущая Сэм Ремплин покончила с собой через полтора года после смерти своего сына Денни. 17-летний юноша погиб в ДТП, разбившись на мотоцикле.

Об этом сообщает издание Daily Star.

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47-летнюю Сэм нашли повешенной у нее дома в испанском городе Малага. Ранее она писала в соцсетях, что верит в загробную жизнь и надеется снова быть со своим ребенком после смерти. Она начала много пить и говорила с близкими о самоубийстве.

У женщины осталась 27-летняя дочь Саммер Ричардсон.

Сэм вела голливудское телешоу Tinseltown, а также была финалисткой популярного американского кулинарного реалити-шоу "Адская кухня".

В последние месяцы своей жизни она отказалась от гламурной карьеры и работала сиделкой.

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