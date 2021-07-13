Женщина не смогла пережить смерть своего сына.
Популярная британская модель и телеведущая Сэм Ремплин покончила с собой через полтора года после смерти своего сына Денни. 17-летний юноша погиб в ДТП, разбившись на мотоцикле.
Об этом сообщает издание Daily Star.
47-летнюю Сэм нашли повешенной у нее дома в испанском городе Малага. Ранее она писала в соцсетях, что верит в загробную жизнь и надеется снова быть со своим ребенком после смерти. Она начала много пить и говорила с близкими о самоубийстве.
У женщины осталась 27-летняя дочь Саммер Ричардсон.
Сэм вела голливудское телешоу Tinseltown, а также была финалисткой популярного американского кулинарного реалити-шоу "Адская кухня".
В последние месяцы своей жизни она отказалась от гламурной карьеры и работала сиделкой.
Напомним, в США умер актер Роберт Дауни-старший.