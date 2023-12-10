Предупредил о "неизбежном экономическом шоке": Милей принял присягу президента Аргентины

Милей сменил Альберто Фернандеса, правительство которого не могло сдержать стремительный рост цен.
Аргентинский президент Хавьер Милей принял присягу в Национальном конгрессе в Буэнос-Айресе.
Об этом сообщает REUTERS.
"Аргентинский экономист-либертарианец Хавьер Милей вступил в должность. Во время своей первой речи он предупредил, что пока нет альтернативы ожидающему страну острому, болезненному фискальному шоку", — говорится в сообщении.
Он отметил, что Аргентина переживает "худший экономический кризис десятилетия", во время которого инфляция достигнет 200%.
"Нет альтернативы шоковой коррекции", — сказал он на лестнице Конгресса после того, как взял президентскую палку и пояс.
Майли заявил, что экономика Аргентины в ближайшем будущем ухудшится еще больше.
"Денег нет", — заявил Милей.
Отметим, что 53-летний бывший телеведущий, прославившийся нецензурными тирадами против конкурентов, Китая и Папы Римского, Милей сменил Альберто Фернандеса, правительство которого не могло сдержать стремительный рост цен.
"Уходящее правительство оставило нас на пути к гиперинфляции. Однако мы сделаем все возможное, чтобы избежать катастрофы", — сказал Милей.
Он сказал, что ключевые шаги будут включать фискальную корректировку, эквивалентную 5% ВВП страны путем сокращений, которые, по его словам, лягут "на государственный, а не на частный сектор".
Напомним, либертарианец Хавьер Милей победил в Аргентине на президентских выборах 19 ноября. Его приход к власти может повлиять на отношения Аргентины с США и Украиной.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 за 20 ноября 2023 | Полный выпуск новостей
Читайте ведущие новости дня: