Попередив про "неминучий економічний шок": Мілей склав присягу президента Аргентини

Мілей змінив Альберто Фернандеса, уряд якого не міг стримати стрімке зростання цін.

Аргентинський президент Хав’єр Мілей склав присягу в Національному конгресі в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє REUTERS.

"Аргентинський економіст-лібертаріанець Хав’єр Мілей вступив на посаду. Під час своєї першої промови він попередив, що наразі немає альтернативи гострому, болючому фіскальному шоку, який чекає на країну", — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що Аргентина переживає "найгіршу економічну кризу десятиліття", під час якої інфляція сягне 200%.

"Немає альтернативи шоковій корекції", — сказав він на сходах до Конгресу після того, як взяв президентську палицю та пояс.

Майлі заявив, що економіка Аргентини в найближчому майбутньому погіршиться ще більше.

"Грошей немає", — заявив Мілей.

Зазначимо, що 53-річний колишній телеведучий, який прославився нецензурними тирадами проти конкурентів, Китаю та Папи Римського, Мілей змінив Альберто Фернандеса, уряд якого не міг стримати стрімке зростання цін.

"Минучий уряд залишив нас на шляху до гіперінфляції. Проте ми зробимо все можливе, щоб уникнути катастрофи", — сказав Мілей.

Він сказав, що ключові кроки включатимуть фіскальне коригування, еквівалентну 5% ВВП країни, шляхом скорочень, які, за його словами, ляжуть "на державний, а не на приватний сектор".

Нагадаємо, лібертаріанець Хав'єр Мілей переміг в Аргентині на президентських виборах 19 листопада. Його прихід до влади може вплинути на стосунки Аргентини зі США та Україною.

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