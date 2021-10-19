Протесты против COVID-паспортов: в Италии жестоко разогнали митингующих

На протест вышло около тысячи человек.

Итальянская полиция жестко разогнала митингующих в портовом городе Триест, протестовавших против COVID-паспортов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 октября.

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Около тысячи демонстрантов, среди них и непривитые докеры, которых не пускают на работу, устроили сидячий протест, чем заблокировали один из входов в порт. После нескольких часов противостояния полицейские разогнали митинг.

К слову, обязательную вакцинацию для всех работников в Италии ввели в прошлую пятницу — первыми в Европе. Без нее отстраняют от работы, а еще могут взыскать штраф до полутора тысяч евро. Сейчас в Италии полностью привиты более 85% взрослых. По соцопросам, большинство населения поддерживают введение ковид-паспортов. Впрочем, протесты в стране не утихают.

Новости мира: в Италии жестко разогнали протест против "ковид-паспортов"

Как сообщалось, Италия от 11 октября ослабила карантин, которые ввели из-за заболеваемости коронавирус. На стадионах, в кинотеатрах, дискотеках и театрах разрешено пускать максимально допустимое количество людей. Но при условии, что все они имеют COVID-сертификаты, а также соблюдают дистанцию и масочного режима. К слову, в Италии вакцинировали 80% взрослого населения.

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