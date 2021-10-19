Протести проти COVID-паспортів: в Італії жорстоко розігнали мітингарів

На протест вийшло близько тисячі осіб.

Італійська поліція жорстко розігнала мітингарів у портовому місті Трієсте, які протестували проти COVID-паспортів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 жовтня.

Близько тисячі демонстрантів, серед них і нещеплені докери, яких не пускають на роботу, влаштували сидячий протест, чим заблокували один із входів до порту. Після кількох годин протистояння поліцейські розігнали мітинг.

До слова, обов’язкову вакцинацію для всіх працівників в Італії запровадили минулої п’ятниці – першими в Європі. Без неї відстороняють від роботи, а ще можуть стягнути штраф до півтори тисячі євро. Нині в Італії повністю щеплені понад 85% дорослих. За соцопитуваннями, більшість населення підтримують запровадження ковід-паспортів. Утім, протести в країні не вщухають.

Новини світу: в Італії жорстко розігнали протест проти "ковід-паспортів"

Як повідомлялося, Італія від 11 жовтня послабила карантинні обмеження, які ввели через захворюваність на коронавірус. На стадіонах, у кінотеатрах, дискотеках і театрах дозволено пускати максимально припустиму кількість людей. Але за умови, що всі вони мають COVID-сертифікати, а також дотримуються дистанції та маскового режиму. До слова, в Італії вакцинували 80% дорослого населення.

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