Путин обратился к Меркель со странной просьбой перед ее визитом в Киев

Путин обратился к Меркель со странной просьбой перед ее визитом в Киев

Российский президент считает, что власти Украины не выполняют взятых на себя обязательств по прекращению войны в Донбассе.

В пятницу, 20 августа, во время переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали ситуацию в Украине, где из-за незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе продолжается военный конфликт. Лидеры государств сделали по этому поводу заявления на совместной пресс конференции.

По словам Путина, власть в Украине, якобы, отказалась от мирного решения конфликта на Донбассе, принимая законы и подзаконные акты, которые противоречат минским соглашениям. В то же время российский президент не уточнил, какие именно документы он имеет в виду.

"В Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, которые по своей сути противоречат минским соглашениям. Создается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного решения этой ситуации. И в этой связи еще раз просим федерального канцлера с учетом предстоящего визита в Киев повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств ", — обратился со странной просьбой к Меркель российский президент.

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Канцлер Германии со своей стороны отметила застой в нормандском формате, отметив, что необходимо восстановить встречи в его рамках. В то же время Ангела Меркель четко выразила позицию Германии в отношении незаконной аннексии Крыма.

"Наша позиция такова, что аннексия Крыма нарушает территориальную целостность Украины и мы будем отстаивать эту позицию. И я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины", — заявила она.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, Ангела Меркель побывает с визитом в Киеве.

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