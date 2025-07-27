Путин объявил об увеличении военного флота РФ: что известно

Путин пугает мир своим флотом / © pixabay.com

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Российский диктатор Владимир Путин объявил о реструктуризации и дальнейшей модернизации Военно-морских сил РФ во время крупных военно-морских учений.

Об этом пишет немецкое издание Stern.

«Две бригады морской пехоты будут превращены в дивизии до конца года, а еще три — в скором времени. Это значительно увеличит ударную мощь и боевые возможности флота», — сказал диктатор.

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Согласно официальным данным РФ, в завершившихся в воскресенье пятидневных маневрах в «день военно-морского флота» России приняли участие более 150 военных кораблей и судов поставки, 120 самолетов и вертолетов, а также более 15 000 военнослужащих. Военные учения проходили одновременно в Балтийском, Северном Ледовитом и Тихом океанах, а также в Каспийском море.

По данным Москвы, целью учений якобы является отражение масштабной морской атаки.

Напомним, что Россия резко сократила празднование Дня Военно-морского флота, отменив парады из-за постоянных дроновых атак Украины.

Ранее сообщалось, что Путин приказал строить больше ядерных подлодок ради «стабильности».

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