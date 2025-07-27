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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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32
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Путін оголосив про збільшення військового флоту РФ: що відомо

Російський диктатор Путін анонсував подальшу модернізацію ВМС Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Путін лякає світ своїм флотом

Путін лякає світ своїм флотом / © pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про реструктуризацію та подальшу модернізацію Військово-морських сил РФ під час великих військово-морських навчань.

Про це пише німецьке видання Stern.

«Дві бригади морської піхоти будуть перетворені на дивізії до кінця року, а ще три — незабаром. Це значно збільшить ударну міць та бойові можливості флоту», — сказав диктатор.

Згідно з офіційними даними РФ, у п’ятиденних маневрах, які завершилися в неділю, у «день військово-морського флоту» Росії, взяли участь понад 150 військових кораблів та суден постачання, 120 літаків та гелікоптерів, а також понад 15 000 військовослужбовців. Військові навчання проходили одночасно в Балтійському, Північному Льодовитому та Тихому океанах, а також у Каспійському морі.

За даними Москви, метою навчань нібито є «відбиття масштабної морської атаки».

Нагадаємо, що Росія різко скоротила святкування Дня Військово-морського флоту, скасувавши паради через постійні дронові атаки України.

Раніше повідомлялося, що Путін наказав будувати більше ядерних підводних човнів заради «стабільності».

Дата публікації
Кількість переглядів
32
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