Путін оголосив про збільшення військового флоту РФ: що відомо

Путін лякає світ своїм флотом / © pixabay.com

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Російський диктатор Володимир Путін оголосив про реструктуризацію та подальшу модернізацію Військово-морських сил РФ під час великих військово-морських навчань.

Про це пише німецьке видання Stern.

«Дві бригади морської піхоти будуть перетворені на дивізії до кінця року, а ще три — незабаром. Це значно збільшить ударну міць та бойові можливості флоту», — сказав диктатор.

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Згідно з офіційними даними РФ, у п’ятиденних маневрах, які завершилися в неділю, у «день військово-морського флоту» Росії, взяли участь понад 150 військових кораблів та суден постачання, 120 літаків та гелікоптерів, а також понад 15 000 військовослужбовців. Військові навчання проходили одночасно в Балтійському, Північному Льодовитому та Тихому океанах, а також у Каспійському морі.

За даними Москви, метою навчань нібито є «відбиття масштабної морської атаки».

Нагадаємо, що Росія різко скоротила святкування Дня Військово-морського флоту, скасувавши паради через постійні дронові атаки України.

Раніше повідомлялося, що Путін наказав будувати більше ядерних підводних човнів заради «стабільності».

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