Запрет охватывает не только территорию вблизи госорганов.

Глава Кремля Владимир Путин подписал закон о запрете митингов вблизи зданий госорганов, вузов, школ, больниц, а также в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и возле объектов жизнеобеспечения.

Об этом сообщают пропагандистские РосСМИ.

До сих пор было запрещено проводить митинги только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.

Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты митингов, если это "обусловлено историческими, культурными и другими объективными особенностями субъекта".

Летом в нижнюю палату парламента РФ внесли законодательную инициативу от группы депутатов и сенаторов, предлагавшей прописать места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, маршей и демонстраций.

Между тем, российская ведущая Татьяна Лазарева призвала россиян выходить на митинги.

Напомним, в ноябре в Ереване прошли митинги против саммита ОДКБ. Протест организовали активисты и сторонники прозападного оппозиционного альянса.

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