Путін підписав закон про заборону мітингів практично всюди

Заборона охоплює не лише територію поблизу держорганів.

Очільник Кремля Володимир Путін підписав закон про заборону мітингів поблизу будівель держорганів, вишів, школ, лікарень, а також в аеропортах та портах, на вокзалах, на ділянках, де розташовані церкви, та біля об'єктів життєзабезпечення.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

Досі було заборонено проводити мітинги лише біля будівель резиденцій президента, судів, екстрених оперативних служб та установ Федеральної служби виконання покарань.

Також новий закон передбачає, що кожен регіон може додатково запроваджувати власні заборони місць мітингів, якщо це "обумовлено історичними, культурними та іншими об'єктивними особливостями суб'єкта".

Влітку до нижньої палати парламенту РФ внесли законодавчу ініціативу від групи депутатів та сенаторів, якою пропонувалося прописати місця, в яких забороняється проведення зборів, мітингів, маршів і демонстрацій.

Тим часом російська ведуча Тетяна Лазарєва закликала росіян виходити на мітинги.

Нагадаємо, в листопаді в Єревані відбулися мітинги проти саміту ОДКБ. Протест влаштували активісти та прихильники прозахідного опозиційного альянсу.

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