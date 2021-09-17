Путин проголосовал на выборах в Госдуму с чужого телефона

Путин проголосовал на выборах в Госдуму с чужого телефона

Президент России не пользуется гаджетами, но сумел отдать свой голос дистанционно.

Президент России Владимир Путин, который не пользуется мобильным телефоном, проголосовал на выборах в Госдуму дистанционным способом.

Как сообщил изданию Znak пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин воспользовался для регистрации телефоном одного из своих помощников.

Представитель хозяина Кремля подтвердил, что у Владимира Путина нет гаджетов — он не пользуется ими, по словам Пескова, "по понятным причинам". Официальной информации о том, как президент России подтвердил свою учетную запись для участия в голосовании онлайн нет.

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"Для регистрации был использован один из телефонов одного из помощников... Он это сделал буквально в предпоследний день, когда эта регистрация для голосования онлайн была возможна", — пояснил Песков.

Так же с помощью онлайн-голосования принял участие в выборах премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Формат дистанционного электронного голосования, кроме Москвы, доступный в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях России, а также в оккупированном Севастополе.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пошел на самоизоляцию из-за обнаруженного коронавируса в его окружении.

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