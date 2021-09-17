Путін проголосував на виборах в Держдуму з чужого телефона

Путін проголосував на виборах в Держдуму з чужого телефона

Президент Росії не користується гаджетами, але зумів віддати свій голос дистанційно.

Президент Росії Володимир Путін, який не користується мобільним телефоном, проголосував на виборах до Держдуми дистанційним способом.

Як повідомив виданню Znak прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, Путін скористався для реєстрації телефоном одного зі своїх помічників.

Речник господаря Кремля підтвердив, що у Володимира Путіна немає гаджетів - він не користується ними, за словами Пєскова, “зі зрозумілих причин”. Офіційної інформації про те, як саме президент Росії підтвердив свій обліковий запис для участі в голосуванні онлайн немає.

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“Для реєстрації був використаний один з телефонів одного з помічників... Він це зробив буквально в передостанній день, коли ця реєстрація для голосування онлайн була можлива”, - пояснив Пєсков.

Так само за допомогою онлайн-голосування взяв участь у виборах прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Формат дистанційного електронного голосування, окрім Москви, доступний в Курській, Нижегородській, Ярославській, Мурманській та Ростовській областях Росії, а також в окупованому Севастополі.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін повідомив, що пішов на самоізоляцію через виявлений коронавірус в його оточенні.

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