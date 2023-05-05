Раскол в России: борьба за власть в постпутинской РФ уже началась — Пионтковский

Пауки начинают уничтожать друг друга в банке, и это очень положительный результат.
Российские военные преступники, руководящие боевыми действиями армии государства-агрессора на территории Украины, осознают неизбежность своего поражения и прибегают к взаимным обвинениям. Это свидетельствует о начале политической борьбы в постпутинской, послевоенной России.
Такое мнение высказал в комментарии "24 каналу" российский публицист, длительно проживающий в США, Андрей Пионтковский.
Он напомнил, как глава террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинял министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в измене.
"Мы героическую боролись, Пригожин едва Бахмут не взял, но нас предали в Генштабе и на Рублевке", — цитирует публицист обвинение "вагнеровцев" в адрес "армейцев".
Ярким представителем новейших борцов за власть в Кремле эксперт назвал генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева, принимавшего непосредственное участие в формировании и организации боевых действий российских оккупационных сил на востоке Украины еще в 2014-2015 годах, а теперь заседающего в российском парламенте как депутат от путинской партии "Единая Россия".
“Эту тварь нужно каждый день показывать на украинских каналах, чтобы было понятно, с кем страна воюет и что ей угрожает. Это тип русского генерала", – утверждает Пионтковский.
По его словам, общую картину участников борьбы за власть в России после ухода Путина передает заседание коллегии министерства обороны.
“Сидят морды примерно такого типа, как у Гурулева. Это же генетическое выражение! С нами действительно воюет ужасная сатанистская сила", – отметил Пионтковский.
Публицист подчеркнул, что эти пауки начинают уничтожать друг друга в банке, и это очень положительный результат.
Напомним, главарь российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял представителей путинского режима, требующих применить против Украины ядерное оружие после атаки беспилотников на Кремль.
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