Россия перегруппировывает войска – ГУР

Россия перекидывает остатки зэков-оккупантов из так называемых штурмовых рот Z в так называемый "добровольческий корпус".

Об этом сообщает украинская разведка.

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"По приказу путина № ПРС-563, штурмовые роты "z" были сформированы из осужденных лиц для ведения наступательных действий и городских боев во время войны против Украины. На практике оккупационные подразделения, укомплектованные так называемым "спецконтингентом", показали крайне низкую боеспособность" - говорится в сообщении.

Среди зэков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство, в том числе из-за катастрофических потерь.

"Для перегруппировки и доукомплектации так называемого "добровольческого корпуса" осужденными лицами военное руководство московии образовало спецкомиссию, которую возглавил заместитель начальника штаба российских оккупационных войск в Украине генерал-майор польгуев", — отмечают в ГУР.



Согласно приказу, нужно около 2 тысяч человек из числа "спецконтингента". Затем изн ими проведут подготовку на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, и перебросить в зону боевых действий.



Как сообщалось ранее, российские военные начали терять большое количество своей военной техники на фронте, а для ее ремонта у РФ не хватает механиков. Такую информацию обнародовал Центр национального сопротивления. По их данным, противник начал принудительно привлекать для ремонта и обслуживания своей техники специалистов.

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