Россия научилась производить новое вооружение быстрее, чем когда-либо в современной истории. Это стало возможным, в частности, благодаря поддержке Китая.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последний год Россия научилась производить новое вооружение так быстро, как не делала этого никогда раньше.

Об этом он сказал в разговоре с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в Саудовской Аравии.

Госсекретарь вел разговор после своего визита в Китай, во время которого он обсуждал войну в Украине с высшим китайским руководством.

"Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последний год по производству боеприпасов, ракет, танков и бронетехники, вы увидите, что она производила их быстрее, чем когда-либо в современной истории, в частности, во время холодной войны, как Советский Союз", – рассказал Блинкен.

Он отметил, что 70% станков и 90% микроэлектроники поступают в Россию из Китая.

"Теперь это предметы двойного использования, но мы очень четко знаем, куда их идет так много… Это позволяет России продолжать агрессию против Украины, следовательно, она продолжает войну, которой, как говорит Китай, он хотел бы положить конец", – сказал госсекретарь США.

Поддержка Китая, по словам Блинкена, позволяет России восстановить оборонно-промышленную базу, которая, как глубоко обеспокоенные страны Европы, будет настроена против них после того, как с Украиной покончат.

В то же время, справедливо будет сказать, подчеркнул Блинкен, что Китай напрямую не поставлял России оружие, ракеты и боеприпасы, как это сделали Иран и КНДР.

Напомним, ранее издание The Washington Рost написало, что Россия нарастила военное производство, пополняя запасы оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет поддерживать свое наступление на Украину, по крайней мере, в течение следующих двух лет.

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