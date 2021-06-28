С 1 июля Литва отменяет карантин, но некоторые ограничения продолжат действовать

Количество новых заражений идет на спад

С 1 июля Литва отменяет карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса в ноябре 2020 года, но некоторые ограничения продолжат действовать.

Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что решение было принято после того, как на прошлой неделе государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала правительству не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации. Комиссия указала на то, что количество новых заражений идет на спад, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма Delta, впервые обнаруженного в Индии.

В заведениях торговли и услуг и дальше сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности.

Так называемый "паспорт возможностей" (который предоставляет больше свобод вакцинированным людям, а также тем, кто переболел или имеет отрицательный тест) и далее будет использоваться на больших массовых событиях, где нет фиксированных сидячих мест. Количество участников на мероприятиях, где требуется паспорт, больше не будет ограничиваться.

В закрытых помещениях меры будут возможны с заполнением мест на 75% и рекомендуется использовать маски.

Правила пересечения границы остаются без изменений.

Напомним, что предыдущий этап ослабления карантина начался с 1 июня и касался правил посещения школы, количества людей в торговых заведениях, организации концертов, работы ресторанов, казино и ночных клубов.

Между тем стало известно, что Исландия первой в Европе вернулась к допандемической жизни и изменила правила въезда.

А в Испании разрешили ходить на улицах без масок.

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