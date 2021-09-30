Самая высокая гора в Европе стала меньше: ученые объяснили, что происходит

Самая высокая гора в Европе стала меньше: ученые объяснили, что происходит

За последние четыре года высота горы Монблан уменьшилась почти на метр и теперь составляет 4 807,81 метров.

Французские эксперты в среду, 29 сентября, сообщили о результатах измерений самой высокой горы Европы — альпийской вершины Монблан. По их данным, ее высота уменьшилась почти не метр со времени предыдущих измерений в 2017 году.

Об этом сообщает AFP.

Ученые отметили, что показатели высоты Монблана меняются каждый год, так как вершина постоянно покрыта слоем снега, который, как и каждый сугроб, меняется при сильном ветре и осадках.

"Издавна высота Монблана постоянно менялась", — сказали эксперты, отметив, что "скалистая" часть вершины достигает кульминации в 4792 метра.

По данным исследователей, актуальная высота Монблана составляет 4807,81 м. Это почти на метр ниже отметки последних измерений в 2017 году — 4808,72 м.

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В течение последних 20 лет, когда проводятся такие точные измерения, самая высокая гора Европы теряет в среднем 13 см в год. Это называют одним из признаков изменений климата. Однако ученые призывают не спешить с однозначными выводами.

"Задача климатологов, гляциологов и других ученых — изучить все собранные данные и выяснить все теории, объясняющие это явление", — заявил Денис Борель, один из экспертов, на пресс-конференции у подножия горы.

Напомним, согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, существует высокая вероятность повышения температуры к 2100 году на 2,7 градуса. Последствия будут катастрофическими.

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