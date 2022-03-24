Сейм Польши назвал Путина военным преступником

Сейм призвал привлечь к ответственности Путина и его cоратников за совершение военных преступлений, преступлений против человечества, актов геноцида и системных нарушений прав человека, совершенных в Украине.

Сейм Польши признал президента страны-агрессора Владимира Путина военным преступником

Об этом сообщает "Польское радио".

Постановление о совершении Россией военных преступлений и преступлений против человечества и нарушении прав человека в Украине подготовил президиум Сейма.

"Сейм Польши решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами РФ вместе с союзниками по приказу военных командующих под непосредственным подчинением президента Владимира Путина", — говорится в резолюции.

Сейм призвал международное сообщество поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде, а также привлечь к ответственности Путина и его соратников за совершение военных преступлений, преступлений против человечества, актов геноцида и системных нарушений прав человека, совершенных на территории суверенной Украины.

Также Сейм обратился в парламенты демократических стран мира и в Европарламент с просьбой наложить на Путина и его соратников широчайшие санкции.

Читайте также: