Сейм Польщі назвав Путіна військовим злочинцем

Сейм закликав притягнути до відповідальності Путіна та його посіпак за вчинення військових злочинів, злочинів проти людства, актів геноциду та системних порушень прав людини, вчинених в Україні.

Сейм Польщі визнав президента країни-агресорки Володимира Путіна військовим злочинцем

Про це інформує "Польське радіо".

Постанову про вчинення Росією воєнних злочинів та злочинів проти людства і порушення прав людини в Україні підготувала президія Сейму.

"Сейм Польщі рішуче засуджує акти тривалого насильства, воєнні злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами РФ разом із союзниками за наказом військових командувачів під безпосереднім підпорядкуванням президента Володимира Путіна", — йдеться в резолюції.

Сейм закликав міжнародну спільноту підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді, а також притягнути до відповідальності Путіна та його посіпак за вчинення військових злочинів, злочинів проти людства, актів геноциду та системних порушень прав людини, вчинених на території суверенної України.

Також Сейм звернувся до парламентів демократичних країн світу та до Європарламенту з проханням накласти на Путіна та його соратників якнайширші санкції.

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