Війну в Україні обговорять на зустрічі Європейської Ради: деталі

Лідери зважать на дієвість чотирьох пакетів економічних санкцій, що вже були запроваджені проти країни-агресора.

Глави держав та урядів країн ЄС, які розпочнуть дводенну зустріч у Брюсселі, першим пунктом порядку денного розглянуть ситуацію, що склалася в результаті збройної агресії Росії проти України.

Про це пише Укрінформ.

"Європейська Рада обговорить військову агресію Росії проти України, безпеку й оборону, енергетику, економічні питання, COVID-19 та зовнішні відносини. Президент США Джо Байден приєднається до європейських лідерів у перший день роботи Європейської Ради для участі у дискусії щодо підтримки України та її народу, а також щодо зміцнення трансатлантичного співробітництва у відповідь на агресію Росії", - йдеться у повідомленні.

Лідери затвердять Стратегічний компас ЄС, новий стратегічний документ, що був ухвалений під час спільного засідання на рівні Ради міністрів ЄС і із закордонних справ та оборони.

Енергетична тема також стосуватиметься питань безпеки, оскільки охоплюватиме шляхи реагування на надвисокі ціни на енергетику, а також зменшення залежності країн Євросоюзу від імпорту російських енергоносіїв.

Обговорення наслідків російської агресії проти в Україні буде розподілено на три умовні напрямки: поточний розвиток воєнної ситуації, шляхи підтримки України та міжнародний вимір проблеми, який є важливим елементом для забезпечення ефективності санкційного тиску на Росію.

Лідери зважать на дієвість чотирьох пакетів економічних санкцій, що вже були запроваджені проти країни-агресора, на їх подальше посилення та на ухвалення наступного пакета санкцій. Головним завданням цієї дискусії стане усунення будь-яких слабких місць та можливостей для третіх країн допомагати Росії обійти обмежувальні заходи. При цьому Європейський Союз залишається одним з ключових гравців, коли йдеться про застосування санкцій проти Росії, або про підтримку України.

Учасники зустрічі розглянуть ініціативу президента Європейської Ради щодо заснування Фонду солідарності з Україною. Він матиме характер трастового фонду, який дозволятиме надавати Україні пряму допомогу як від країн-членів, так і від міжнародних партнерів ЄС. Ці зусилля мають покрити базові фінансові потреби української влади під час війни, зокрема, у виплаті заробітних плат, у фінансуванні соціальних програм та у забезпеченні дієздатності держави.

ЄС вже починає зважати на шляхи реконструкції та відновлення України, що потребує перспективного фінансового планування. Такі зусилля також є важливими з огляду на необхідність допомоги країнам Євросоюзу, які вже прийняли більше як 3,5 мільйона біженців з України.

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