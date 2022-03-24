Британія підготувала новий пакет військової підтримки: протитанкова зброя і гроші для ЗСУ

Допомога британців у вигляді летальної зброї збільшиться більш, ніж удвічі.

У четвер, 24 березня, під час зустрічі лідерів країн НАТО та “Великої сімки” у Брюсселі, уряд Великої Британії має намір оголосити про “новий великий пакет військової підтримки” України у її протистоянні російській агресії.

Про це повідомили на офіційному сайті британського уряду.

Пакет підтримки включатиме 6 тисяч ракет для протитанкової та фугасної зброї, а також 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів США) на фінансову підтримку українських військових.

Таким чином допомога британців у вигляді летальної зброї збільшиться більш, ніж удвічі.

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Раніше Велика Британія уже вже надала Збройним силам України понад 4 000 одиниць протитанкової зброї, включаючи системи NLAW та ракети Javelin. Британський уряд також постачає високошвидкісні зенітні ракети Starstreak, щоб допомогти українцям захиститися від бомбардувань з повітря та допомагає з амуніцією - бронежилетами, шоломами та черевиками.

“Ми не можемо і не будемо стояти осторонь, поки Росія стирає українські міста в порох. Сполучене Королівство працюватиме з нашими союзниками, щоб посилити військову та економічну підтримку України, зміцнюючи її оборону, коли вони переломлять хід у цій боротьбі”, – зауважив з цього приводу прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Він також наголосив, що Путін уже зазнав краху в Україні, а український народ продемонстрував себе надзвичайно хоробрим і наполегливим у захисті своєї батьківщини.

Нагадаємо, у середу, 23 березня, президент США Джо Байден прибув до Брюсселя для екстрених переговорів з європейськими лідерами щодо війни в Україні. Американський лідер має плани щодо додаткових антиросійських санкцій.

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