Шпионил в пользу России: парламент Латвии разрешил арест депутата

Политик якобы четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и ситуации на восточной границе.

Сейм Латвии дал согласие на проведение обысков и арест депутата Яниса Адамсонса. Политика заподозрили в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает Delfi.

Латвийские правоохранители попросили у Сейма разрешение провести обыски дома и на рабочем месте депутата, задержать его и применить к Адамсонсу меру пресечения в виде лишения свободы.

За это решение проголосовали 69 депутатов Сейма, против выступили пять, еще четверо воздержались.

Согласно документов Службы государственной безопасности (СГБ), идет речь о 43 эпизодах шпионажа. Якобы Адамсонс четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и ситуации на восточной границе.

Журналисты выяснили, что хотя Янис Адамсонс и работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но у него не было доступа к гостайне.

Политик свою вину отрицает и считает, что в его преследовании виноваты "мафиозные структуры" Латвии.

Янис Адамсонс закончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. До 1991 года он был офицером погранслужбы СССР. В августе 1991 года уволился из погранвойск СССР и уехал в Латвию, где вскоре стал командующим Государственной пограничной службы, затем возглавил МВД, начав политическую карьеру.

Напомним, что Латвия рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Беларусь.

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