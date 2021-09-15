Шторм "Николас" обрушился на Техас: без света остались более 400 тысяч домов

Шторм "Николас" обрушился на Техас: без света остались более 400 тысяч домов

Информации о пострадавших нет.

Испытание стихией. Американский штат Техас страдает от мощного шторма "Николас".

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.

С собой непогода принесла порывистый ветер до 120 км в час и сильные дожди. Пока информации о пострадавших нет, но ураган все же успел натворить немало бед — хорошо попортил дома и повалил деревья. Из-за этого без света уже остались более 400 тысяч домов.

Синоптики говорят — шторм уже ослабел, но угроза подтопления все еще остается высокой. Убытки от "Николаса" местные власти еще не бралась считать. А вот американский глава Джо Байден уже прогнозирует последствия от различных катаклизмов в этом году могут обойтись бюджету в около 100 млрд долларов.

Новости мира: на американский штат Техас обрушился мощный шторм Николас

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