Шторм "Николас" обрушился на Техас: без света остались более 400 тысяч домов

Информации о пострадавших нет.
Испытание стихией. Американский штат Техас страдает от мощного шторма "Николас".
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.
С собой непогода принесла порывистый ветер до 120 км в час и сильные дожди. Пока информации о пострадавших нет, но ураган все же успел натворить немало бед — хорошо попортил дома и повалил деревья. Из-за этого без света уже остались более 400 тысяч домов.
Синоптики говорят — шторм уже ослабел, но угроза подтопления все еще остается высокой. Убытки от "Николаса" местные власти еще не бралась считать. А вот американский глава Джо Байден уже прогнозирует последствия от различных катаклизмов в этом году могут обойтись бюджету в около 100 млрд долларов.