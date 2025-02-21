Символ гибели тысяч украинцев: консерваторам США показали сбитый украинцами "шахед"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез на проходящую в Вашингтоне конференцию консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC), сбитый иранский дрон, который российские оккупанты отправили убивать украинцев.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

"Польско-американский союз неразрывный. Конференция консервативных политических действий в Вашингтоне, округ Колумбия, является одним из самых влиятельных политических мероприятий в мире. В этом году участники смогут увидеть символ гибели тысяч невинных людей, сбитый украинцами и доставленный Польшей: иранский беспилотник "Шахед", – сказал Сикорский.

Он добавил, что дрон был сбит на территории Украины, а затем его привезли в Польшу.

"Вместе мы эффективно противостоим оси зла", – подчеркнул польский министр.

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Сикорский отметил, что в субботу, 22 февраля, на конференции ожидают выступления президента США Дональда Трампа.

Напомним, в четверг, 20 февраля, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время выступления на конференции CPAC заявил, что для принятия нового законопроекта с масштабной помощью для Украины "нет никакого аппетита". В то же время, Джонсон отметил, что нужно эту войну довести до конца.

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