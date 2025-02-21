Символ загибелі тисяч українців: консерваторам США показали збитий українцями "Шахед"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), що відбувається у Вашингтоні, збитий іранський дрон, який російські окупанти відправили вбивати українців.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"Польсько-американський союз нерозривний. Конференція консервативних політичних дій у Вашингтоні, округ Колумбія, є одним із найвпливовіших політичних заходів у світі. Цього року учасники матимуть змогу побачити символ загибелі тисяч невинних людей, збитий українцями та доставлений Польщею: іранський безпілотник "Шахед"", – сказав Сікорський.

Він додав, що дрон був збитий на території України, а потім його привезли до Польщі.

"Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", – наголосив польській міністр.

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Сікорський зазначив, що у суботу, 22 лютого, на конференції очікують виступ президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, спікер Палати представників США Майк Джонсон під час виступ на конференції CPAC заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України "немає жодного апетиту". Водночас Джонсон зазначив, що потрібно цю війну довести до кінця.

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