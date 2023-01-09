Сколько платят украинским беженцам в разных странах

Несмотря на то, что все страны Европы принимают беженцев из Украины и оказывают им ту или иную помощь, все же объем и вид этой помощи различаются в зависимости от того, куда выехали беженцы. Некоторые из стран предоставляют возможность поиска работы, где-то предоставляют жилье, доступ к образованию или медицинским услугам. Некоторые страны оказывают денежную помощь – о ней и пойдет речь в материале.

Какие страны в каких размерах оказывают помощь украинским беженцам

Германия повышает выплаты

Германия является одной из самых богатых и влиятельных стран Европы, которая сразу с началом войны помогает Украине. С 2023 года размер выплат для беженцев из Украины в Германии вырос на 53 евро. Так, по состоянию на январь, базовые выплаты вынужденным переселенцам составляют:

401 евро на взрослого,

420 евро на подростка 14-17 лет,

348 евро на ребенка 6-13 лет,

318 евро на ребенка до 5 лет.

Канада платит 3000 канадских долларов единовременно

Канада традиционно является страной с большим количеством переселенцев как из Украины, так и со всего мира. После начала полномасштабного вторжения украинцев в Канаде принимают по упрощенной программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Эта программа предусматривает экстренный выезд в Канаду с возможностью находиться там до двух лет. Абоненты этой программы могут получить доступ к рынку вакансий, образования и медицинских услуг. Беженцам также предоставляется и финансовая единственная разовая помощь: 3 000 канадских долларов (около 2 000 долларов США) на взрослого человека и 1 500 канадских долларов (приблизительно 1 000 долларов США) на ребенка до 17 лет.

При этом стоит учитывать, что стоимость жизни в Канаде достаточно высока, поэтому уезжать в эту страну следует имея определенный запас денег. Так, суммы в 10 000 долларов США должно хватить, чтобы обеспечить себя финансовой подушкой безопасности на первое время пребывания в североамериканской стране.

Минимальный размер помощи в Ирландии – 830 евро в месяц

Для получения финансовой помощи в Ирландии необходимо обратиться в Департамент социальной защиты. Там можно получить PPSN – личный номер, по которому вы будете получать финансовую помощь. Минимальный размер пособия составляет 830 евро в месяц для взрослого.

Швейцария – 1500 швейцарских франков после оценки финансового положения

В этой центральноевропейской стране, известной своей стабильностью, украинцы тоже могут получить финансовую помощь. Для этого достаточно оформить статус S, что позволит найти работу и получать доступ к медицине.

Если с началом российского вторжения всем беженцам из Украины правительство Швейцарии оказывало помощь в размере 1 500 швейцарских франков ежемесячно (1525 американских долларов), то начиная с августа прошлого года было заявлено о более жестких условиях для получения денежных выплат. По состоянию на сегодняшний день, при выдаче финансовой помощи учитывается финансовое положение получателя выплат. Так, на оценку уровня доходов беженца влияют операции с банковскими картами и покупка тех или иных активов.

Польша — от 600 до 700 злотых каждый месяц

Принявшая наибольшее количество беженцев из Украины страна не может полностью обеспечить приезжих всем необходимым, но определенную помощь украинцам все же оказывает. Так, по состоянию на начало 2023 года, в стране находится около 1,5 млн. вынужденных переселенцев, многие из которых нуждаются в социальной и финансовой помощи.

Именно из-за такого большого количества беженцев в стране действуют определенные ограничения на получение финансовой помощи. Например, в случае выезда за пределы Польши, выплаты финансовой помощи замораживаются, если человек находится за границей более 30 суток – выплаты прекращаются.

Но все же, несмотря на большое количество беженцев, в Польше беженцы могут получать от 600 до 700 злотых каждый месяц, что составляет примерно 5 000 – 5 500 грн.

Словакия – размер денежной помощи зависит от категории получателя.

Государственные выплаты в Словакии получают беженцы, имеющие низкий доход. При этом размер денежной помощи сильно отличается в зависимости от категории получающих ее людей. Так, ежемесячные выплаты в Словакии составляют:

69 евро для одинокого человека,

131 евро для лиц с детьми,

120 евро для бездетных пар,

179 евро для пар, имеющих несовершеннолетних детей,

191 евро для одиноких родителей с детьми,

241 евро для многодетных пар (тех, имеющих более 4-х детей).

Чехия – от 4 890 до 5 234 крон.

Еще одна западнославянская страна, которая с начала вторжения помогала украинцам, в апреле будет вынуждена снизить размер выплат беженцам с 5 000 до 4 890 крон (около 215 долларов США).

Так же как и в Швейцарии, размер финансовой помощи в Чехии будет зависеть от доходов переселенца. В случае, если доходы беженца будут превышать определенную сумму, финансовая помощь ему не будет предоставляться. При этом для незащищенных слоев населения помощь наоборот увеличат. Она составит 5235 крон (231 доллар США) на ребенка и 7290 крон (323 доллара США) для пенсионеров или лиц с инвалидностью.

Нидерланды – 260 евро на человека

Проверка доходов беженцев уже стала трендом для европейских стран. Не обошел этот тренд и Нидерланды, где с 1 февраля муниципальные власти прекращают выплаты семьям, если кто-то из членов семьи имеет доходы от работы или льгот.

Сегодня размер выплат для украинцев составляет 260 евро на человека и не зависит от его возраста.

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