Cкільки платять українським біженцям у різних країнах

Незважаючи на те, що всі країни Європи й надалі приймають біженців з України та надають їм ту чи іншу допомогу, все ж обсяг та вид цієї допомоги різняться в залежності від того, куди виїхали біженці. Деякі з країн надають можливість пошуку роботи, десь надають житло, доступ до освіти чи медичних послуг. Деякі ж країни надають грошову допомогу – про неї і йтиметься в матеріалі.

Які країни та в яких розмірах надають допомогу українським біженцям

Німеччина підвищує виплати

Німеччина є однією з найбагатших та найвпливовіших країн Європи, що одразу з початком війни почала допомагати Україні. З початком нового, 2023 року, розмір виплат для біженців з України в Німеччині зріс на 53 євро. Так, станом на січень базові виплати вимушеним переселенцям становлять:

401 євро на дорослого,

420 євро на підлітка 14-17 років,

348 євро на дитину 6-13 років,

318 євро на дитину до 5 років.

Канада платить 3 000 канадських доларів одноразово

Канада традиційно є країною з великою кількістю переселенців як з України, так і з усього світу. Після початку повномасштабного вторгнення українців у Канаді приймають за спрощеною програмою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Ця програма передбачає екстрений виїзд до Канади з можливістю перебувати там до двох років. Абоненти цієї програми мають змогу отримати доступ до ринку вакансій, освіти та медичних послуг. Біженцям також надається й фінансова єдиноразова допомога: 3 000 канадських доларів (близько 2 000 доларів США) на дорослу людину та 1 500 канадських доларів (приблизно 1 000 доларів США) на дитину до 17 років.

Водночас варто враховувати, що вартість життя в Канаді досить висока, тому виїжджати до цієї країни варто, лише маючи певний запас грошей. Так, суми у 10 000 доларів США повинно вистачити, щоб забезпечити себе «фінансовою подушкою безпеки» на перший час перебування в північноамериканській країні.

Мінімальний розмір допомоги в Ірландії – 830 євро на місяць

Для отримання фінансової допомоги в Ірландії необхідно звернутися до Департаменту соціального захисту. Там можна отримати PPSN – індивідуальний номер, за яким ви будете отримувати фінансову допомогу. Мінімальний розмір допомоги становить 830 євро на місяць для дорослого.

Швейцарія – 1500 швейцарських франків після оцінювання фінансового становища

В цій центральноєвропейській країні, що відома своєю стабільністю, українці теж можуть отримати фінансову допомогу. Для цього достатньо оформити статус «S», що дозволить знайти роботу та отримувати доступ до медицини.

Якщо з початком російського вторгнення усім біженцям з України уряд Швейцарії надавав допомогу 1 500 швейцарських франків щомісяця (1 525 американських доларів), то починаючи від серпня минулого року, було заявлено про більше жорсткі умови для отримання грошових виплат. Станом на сьогодні під час видачі фінансової допомоги враховується фінансове становище отримувача виплат. Так, на оцінку рівня доходів біженця впливають операції з банківськими картками та купівля тих чи інших активів.

Польща – від 600 до 700 злотих кожного місяця

Країна, що прийняла найбільшу кількість біженців з України, не може повністю забезпечити приїжджих усім необхідним, але певну допомогу українцям усе ж надає. Так, станом на початок 2023 року в країні перебувають близько 1,5 млн вимушених переселенців, багато з яких потребують соціальної та фінансової допомоги.

Саме через таку велику кількість біженців у країні діють певні обмеження на отримання фінансової допомоги. Наприклад, у разі виїзду за межі Польщі виплати фінансової допомоги заморожуються, якщо ж людина перебуває за кордоном понад 30 діб – виплати припиняються.

Але все ж, незважаючи на велику кількість біженців, у Польщі вони можуть отримувати від 600 до 700 злотих кожного місяці, що дорівнює приблизно 5 000 – 5 500 грн.

Словаччина – розмір грошової допомоги залежить від категорії одержувача

Державні виплати у Словаччині отримують ті біженці, які мають низький дохід. Водночас розмір грошової допомоги сильно відрізняється в залежності від категорії людей, що її отримують. Так, щомісячні виплати у Словаччині становлять:

69 євро для одинокої особи,

131 євро для осіб із дітьми,

120 євро для бездітних пар,

179 євро для пар, що мають неповнолітніх дітей,

191 євро для самотніх батьків із дітьми,

241 євро для багатодітних пар (тих, що мають більше 4-х дітей).

Чехія – від 4 890 до 5 234 крон

Ще одна західнослов’янська країна, що від початку вторгнення допомагала українцям, у квітні буде змушена зменшити розмір виплат біженцям з 5 000 до 4 890 крон (близько 215 доларів США).

Так само, як і у Швейцарії, розмір фінансової допомоги в Чехії залежатиме від доходів переселенця. У тому разі, якщо доходи біженця перевищуватимуть певну суму, фінансова допомога йому не надаватиметься. Водночас для незахищених верств населення допомогу, навпаки, збільшать. Вона становитиме 5 235 крон (231 долар США) на дитину та 7 290 крон (323 долари США) для пенсіонерів або осіб з інвалідністю.

Нідерланди – 260 євро на людину

Перевірка доходів біженців стала вже трендом для європейських країн. Не оминув цей тренд і Нідерланди, де від 1 лютого муніципальна влада припиняє виплати сім’ям, якщо хтось із членів родини має доходи від роботи чи пільги.

Сьогодні розмір виплат для українців становить 260 євро на людину та не залежить від її віку.

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