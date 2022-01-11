Сотни домов сгорели в масштабном пожаре в чилийском городе

400 человек оказались без жилья

По крайней мере, сто жилищ сгорело в пожаре, охватившем бедный квартал в пригороде Икике на севере Чили.

Об этом заявил представитель президента страны в регионе Тарапака Мигель Анхель Кесада.

Потушить его не могли несколько часов, пожарные жаловались – из-за проблем с оборудованием, слишком густой застройкой и тем, что квартал фактически отрезан от централизованной подачи воды.

Местные жители возмущены: квартал застроен нелегально, поэтому власти давно хотели его избавиться. Теперь четырем сотням людей, оставшихся без крова, предлагают временное убежище.

О серьезно пострадавших людях во время пожара — не сообщают.

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