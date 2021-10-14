Спасение для будущего: в Финляндии презентовали кофе из пробирки

Спасение для будущего: в Финляндии презентовали кофе из пробирки

Ученые вырастили отдельные кофейные клетки в лаборатории.

Кофе из пробирки презентовали в финском национальном центре технических исследований.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 октября.

Взяв листья арабики, ученые вырастили отдельные кофейные клетки в лаборатории, поместили их в биореактор и таким образом получили беловатую массу, которую затем обжарили до привычного темно-коричневого цвета. Ее залили кипятком и заявили: вкус почти не отличается от натурального кофе.

Они будут продолжать совершенствовать вкус еще года четыре — ведь раньше не ждут одобрения от мировых регуляторов, которые осуществляют надзор за контролем пищевых продуктов. Но утверждают: это спасение для будущего, ведь вырубка лесов для кофейных плантаций — ускоряет глобальное потепление.

Новости мира: в Финляндии презентовали кофе из пробирки

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