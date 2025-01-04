США не успеют поставить Украине всю помощь к приходу Трампа: что говорит Пентагон

Пентагон обещает, что помощь будет продолжать поступать в Украину по окончании полномочий администрации Байдена.

США не успеют доставить все оружие из новых пакетов помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, о которых было объявлено несколько дней назад, до окончания каденции Байдена 20 января.

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Возможности и оборудование... поступают с наших полок по мере их доступности. [Поэтому] достаточно вероятно, что вы увидите, что помощь будет продолжать поступать в Украину после этой администрации; это вполне нормально", – сказала Сингх.

Кроме того, она рассказала, что министр обороны Ллойд Дж. Остин планирует отправиться на авиабазу Рамштайн в Германии 7 января для участия в 25 заседании Контактной группы по обороне Украины.

"Запланированное участие Остина в предстоящей встрече имеет целью подтвердить нашу неизменную приверженность Украине вместе с министрами обороны и военными лидерами со всего мира", — сообщила представитель Пентагона.

Напомним, 30 декабря США объявили новый пакет безопасности помощи Украине на сумму почти 2,5 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.