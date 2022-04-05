США перебросили в Европу морпехов для укрепления обороны НАТО

Также в Литву перебросили эскадрильи истребителей морской пехоты, морскую авиацию и развернули авиабазу на территории Польши.

В координации с Европейским командованием США, Посольством США в Литве и Посольством США в Польше, а также на прямую поддержку ВВС США в Европе морские пехотинцы США со 2-го авиационного крыла морской пехоты II экспедиционных сил морской пехоты переместились в Восточную Европу для поддержки коллектива НАТО.

Об этом сообщают в пресс- службе ВВС США в Европе – ВВС Африки и Морских сил США в Европе.

Группы морской пехоты США перемещены в Литву. Они обеспечивают многодоменное управление, противовоздушную оборону, управление воздушным движением и поддержку связи.

Также в Литву перебросили эскадрильи истребителей морской пехоты, морскую авиацию и развернули авиабазу на территории Польши.

"Быстрая передислокация морской пехоты США немедленно усиливает сдерживание и оборону на восточном фланге НАТО. Эти развертывания были проведены в полной координации с принимающими государствами и военными органами власти, и хотя они носят временный характер, они являются разумными мерами по повышению готовности и усилению коллективной обороны Восточной. Европы в этот период неопределенности", – говорится в сообщении.

Напомним, что в НАТО и Белом доме оценили возможность завершения войны в Украине в ближайшее время