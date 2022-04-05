США перекинули до Європи морпіхів задля зміцнення оборони НАТО

Також до Литви перекинули ескадрильї винищувачів морської піхоти, морську авіацію та розгорнули авіабазу на території Польщі.

У координації з Європейським командуванням США, Посольством США в Литві та Посольством США в Польщі, а також на пряму підтримку ВПС США в Європі, морські піхотинці США з 2-го авіаційного крила морської піхоти II експедиційних сил морської піхоти перемістилися у Східну Європу для підтримки колективу НАТО.

Про це повідомляють у пресслужбі ВПС США в Європі - ВПС Африки і Морських сил США в Європі.

Групи морської піхоти США переміщено до Литви. Вони забезпечують багатодоменне управління, протиповітряну оборону, управління повітряним рухом і підтримку зв'язку.

Також до Литви перекинули ескадрильї винищувачів морської піхоти, морську авіацію та розгорнули авіабазу на території Польщі.

"Швидка передислокація морської піхоти США негайно посилює стримування та оборону на східному фланзі НАТО. Ці розгортання були проведені у повній координації з приймаючими державами та військовими органами влади, і хоча вони носять тимчасовий характер, вони є розумними заходами для підвищення готовності та посилення колективної оборони Східної Європи в цей період невизначеності", - йдеться в повідомленні.

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