США планируют расширить Совбез ООН: кто может войти в его состав

США предложат добавить в Совбез ООН шесть постоянных участников, однако без предоставления этим странам права вето.

Соединенные Штаты предложат расширить состав Совета Безопасности ООН, добавив еще 6 стран к уже имеющимся 5 странам.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, в настоящее время представитель президента Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами 193 государств-членов организации по поводу потенциального расширения Совета перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке осенью.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд / Фото: Associated Press

Ожидается, что США предложат добавить в Совбез ООН шесть постоянных участников, однако без предоставления этим странам права вето.

"Предложение США отражает желание Байдена признать влияние развивающихся стран и решить общее разочарование нынешними членами совета и их неспособность остановить глобальные конфликты, в частности, войну в Украине", – отмечают в WP.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года Байден говорил о своей поддержке добавления новых постоянных мест в совет, включая места для стран Африки и Латинской Америки.

Кто сейчас входит в состав Совбеза ООН

Напомним, что с момента создания Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны Соединенные Штаты, Франция, Британия, Китай и Советский Союз, позже Россия, обладали правом вето по вопросам войны и мира как пять постоянных членов Совета Безопасности.

Непостоянные члены Совета Безопасности ООН избираются по географическому принципу, а именно:

пять — от стран Африки и Азии;

один – от стран Восточной Европы;

два — от стран Латинской Америки;

два – от стран Западной Европы и других стран.

Какие страны могут попасть в Совбез в качестве постоянных участников

Ведущие развивающиеся страны, включая Бразилию и Индию, давно стремятся изменить Совбез, поскольку, как они утверждают, он не представляет взгляды и интересы глобального Юга — Африки, Азии и Латинской Америки.

В издании предполагают, что в состав постоянных членов Совбеза ООН могут добавить Германию, Японию и Индию. Таковы шансы у Бразилии и по крайней мере одной африканской страны.

В то же время назначение одной страны непременно может вызвать протест со стороны другой. Например, Китай, скорее всего, будет блокировать включение в Совбез Японии или Южной Кореи.

А Пакистан будет выступать против включения в состав Совбеза Индии. "Это недемократично; это неравно; это противоречит принципу суверенного равенства государств, который является частью устава [ООН]", — сказал Мунир Акрам, представитель Пакистана.

Африканские страны, составляющие почти 30 процентов членов ООН, требовали два постоянных места с правом вето, но так и не определили, какие это страны.

Фактор России

Это предложение поступило в тот момент, когда война в Украине вместе с растущими вызовами со стороны России и Китая иллюстрируют меняющийся характер мира.

Ричард Гован, директор Международной кризисной группы ООН, заявил, что Совет Безопасности не выполнил свой мандат. "Но чем больше ООН приходит в упадок, тем более раздробленным станет мир", — сказал он.

Вашингтон сталкивается с острыми проблемами в достижении любого консенсуса в мире, который становится все более разобщенным. Администрация Байдена стремится обеспечить, чтобы Организация Объединенных Наций продолжала оставаться центральным инструментом для предотвращения войн.

Однако РФ использует право вето в свою пользу и блокирует решение войны в Украине.

Реформа Совбеза ослабит Запад?

"Любая реформа Совбеза вполне может уменьшить вес Запада. Следовательно, это реальность", – сказал высокопоставленный дипломат ООН на условиях анонимности. "И вопрос в том, действительно ли мы сейчас настаиваем на этом? Это просто хорошая риторика, что мы хотим это сделать, или мы действительно серьезны, когда говорим, что хотим сделать это сейчас?"

Напомним, что президент Владимир Зеленский "наехал" на ООН и Красный Крест за игнорирование катастрофы на Каховской ГЭС.

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