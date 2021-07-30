Стены огня: в Турции бушуют лесные пожары (фотогалерея)

Пожары приблизились вплотную к популярным турецким курортам.

Четыре человека стали жертвами пожаров на юге Турции. Эвакуированы тысячи людей, власти ведут расследование причин возгорания. Пожары бушуют в семи регионах страны.

Огонь подобрался непосредственно к курортам, где отдыхают украинские туристы. Сообщений о жертвах и пострадавших среди граждан Украины пока нет.

Турецкие власти взяли под контроль пожар вблизи отелей в провинции Анталия.

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В четверг огонь вспыхнул неподалеку курортных городов Мармарис и Бодрум. С огнем борются сотни пожарных при поддержке вертолетов и самолетов.

неподалеку курортных городов Мармарис и Бодрум. С огнем борются сотни пожарных при поддержке вертолетов и самолетов. Украина поможет Турции в борьбе с масштабными пожарами, в частности отправит туда пожарный самолет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Причина лесных пожаров в Манавгате пока еще не установлена. Такие пожары случаются в Турции летом, однако некоторые из них связывают с преднамеренным поджогом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания стихии и тушения лесных пожаров. При этом в парламенте Турции заверили, что, несмотря на то, что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

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