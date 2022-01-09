Сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор покончил жизнь самоубийством 

В ирландской полиции подтвердили, что поиски Шейна О'Коннора завершены после обнаружения тела.

Несколько дней подряд Гарда (ирландская полиция - ред.) вела поиски 17-летнего сына Шинейд О'Коннор, в последний раз его видели в районе Таллахт в Дублине.

Об этом пишет ВВС.

Во время поисков Шейна певица опубликовала в соцсетях несколько эмоциональных постов, в которых просила сына связаться с ней.

Поздже Шинейд О'Коннор написала в Twitter: "Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, решил покончить со своей земной борьбой и теперь находится с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я тебя очень люблю. Покойся с миром".

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

В ирландской полиции подтвердили, что поиски Шейна О'Коннора завершены после обнаружения тела в пятницу 7 января.

Коллеги певицы выражают соболезнования в связи с кончиной ее сына.

Ирландке Шинейд О'Коннор 55 лет, кроме Шейна у нее еще трое детей.

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