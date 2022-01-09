Син ірландської співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки

Син ірландської співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки

В ірландській поліції підтвердили, що пошуки Шейна О'Коннора завершено після виявлення тіла.

Декілька днів поспіль Гарда (ірландська поліція — ред.) вела пошуки 17-річного сина Шинейд О'Коннор, востаннє його бачили в районі Таллахт у Дубліні.

Про це пише ВВС.

Під час пошуків Шейна співачка опублікувала у соцмережах кілька емоційних постів, у яких просила сина зв'язатися із нею.

Пізніше Шинейд О'Коннор написала в Twitter: "Мій прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер перебуває з Богом. Нехай він спочиває зі світом, і нехай ніхто не піде його прикладу. Моя дитина. Я тебе дуже люблю. Спочивай зі світом".

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

В ірландській поліції підтвердили, що пошуки Шейна О'Коннора завершено після виявлення тіла у п'ятницю 7 січня.

Колеги співачки висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю її сина.

Ірландці Шинейд О'Коннор 55 років, крім Шейна, у неї ще троє дітей.

Читайте також:

Шинейд О'Коннор шокувала заявою про тортури у дитинстві