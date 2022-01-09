Син ірландської співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки

В ірландській поліції підтвердили, що пошуки Шейна О'Коннора завершено після виявлення тіла.
Декілька днів поспіль Гарда (ірландська поліція — ред.) вела пошуки 17-річного сина Шинейд О'Коннор, востаннє його бачили в районі Таллахт у Дубліні.
Про це пише ВВС.
Під час пошуків Шейна співачка опублікувала у соцмережах кілька емоційних постів, у яких просила сина зв'язатися із нею.
Пізніше Шинейд О'Коннор написала в Twitter: "Мій прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер перебуває з Богом. Нехай він спочиває зі світом, і нехай ніхто не піде його прикладу. Моя дитина. Я тебе дуже люблю. Спочивай зі світом".
January 8, 2022
В ірландській поліції підтвердили, що пошуки Шейна О'Коннора завершено після виявлення тіла у п'ятницю 7 січня.
Колеги співачки висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю її сина.
Ірландці Шинейд О'Коннор 55 років, крім Шейна, у неї ще троє дітей.
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