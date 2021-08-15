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"Талибан" не входил в столицу Афганистана — CNN

"Талибан" не входил в столицу Афганистана — CNN

CNN

Сейчас первые лица страны ведут срочные переговоры об урегулировании ситуации.

Представители исламского движения "Талибан" якобы не входили в столицу Афганистана. Однако представители боевиков находятся у президентского дворца.

Об этом со ссылкой на официальные ресурсы в президентском дворце в Кабуле пишет CNN.

В президентском дворце в Кабуле сейчас находится глава государства, а также его советник по вопросам национальной безопасности. Ведутся срочные переговоры об урегулировании ситуации.

Ранее сообщалось о стрельбе в городе. Она произошла во время столкновения из-за доступа к банку. Огонь открыли охранники и представители армии.

"Наша цель — избежать дальнейшего кровопролития и беспорядков в Кабуле. Наша цель — убедиться в отсутствии насилия", — подчеркнул один из неназванных чиновников.

Источники CNN также сообщают, что сейчас у президентского дворца Афганистана находятся около девяти представителей делегации "Талибана".

Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана, что вызвало резкую международную реакцию.

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