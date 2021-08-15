"Талибан" не входил в столицу Афганистана — CNN

Сейчас первые лица страны ведут срочные переговоры об урегулировании ситуации.
Представители исламского движения "Талибан" якобы не входили в столицу Афганистана. Однако представители боевиков находятся у президентского дворца.
Об этом со ссылкой на официальные ресурсы в президентском дворце в Кабуле пишет CNN.
В президентском дворце в Кабуле сейчас находится глава государства, а также его советник по вопросам национальной безопасности. Ведутся срочные переговоры об урегулировании ситуации.
Ранее сообщалось о стрельбе в городе. Она произошла во время столкновения из-за доступа к банку. Огонь открыли охранники и представители армии.
"Наша цель — избежать дальнейшего кровопролития и беспорядков в Кабуле. Наша цель — убедиться в отсутствии насилия", — подчеркнул один из неназванных чиновников.
Источники CNN также сообщают, что сейчас у президентского дворца Афганистана находятся около девяти представителей делегации "Талибана".
Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана, что вызвало резкую международную реакцию.