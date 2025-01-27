Тайные звуки в океане: что испугало военных у Шотландии

Сначала шум был зафиксирован в движении на север в сторону открытого океана, но через несколько дней вернулся, перемещаясь в южном направлении к мосту Скай, а затем исчез.

У побережья Шотландии военно-морские силы зафиксировали два подозрительных звука, вызвавших подозрение в шпионской активности. Моряки провели операцию по поиску российских подводных дронов, но потом выяснилось, что источником шума были газовые выделения кита.

Об этом сообщает The Sun.

Первоначально сенсоры флота дважды регистрировали необычный шум в районе между островом Расей и Эпплкроссом на северо-западе Шотландии. Район немедленно обследовали, опасаясь, что российский беспилотник мог сбросить прослушивающее устройство на морское дно.

"После анализа звуков мы пришли к выводу, что их источником было морское млекопитающее — кит", — пояснил представитель военно-морских сил в комментарии британскому изданию.

Сначала шум был зафиксирован в движении на север в сторону открытого океана, но через несколько дней вернулся, перемещаясь в южном направлении к мосту Скай, а затем исчез.

Аналитики предполагали, что это могла быть человеческая деятельность, в частности, возможное использование русских подводных дронов для записи акустических сигнатур подлодок. Такие записи могут быть использованы для отслеживания подлодок и создания угрозы для экипажей. Подозрения усилились из-за недавнего присутствия в районе двух гражданских судов с подводными работами.

Однако расследование установило, что звуки издавал кит.