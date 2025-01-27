Молния попала в самолет перед вылетом из аэропорта – видео

По данным метеорологов, самолеты попадают под удар молнии только раз или два раза в год.

В Сан-Паулу, Бразилия, молния попала в самолет во время стоянки в аэропорту. Это произошло после того, как в прошлом году в Грузии молния дважды попала в судно Wizz Air.

Как сообщает Fox Weather, в пятницу, 24 января, в ожидании своего рейса пассажир авиакомпании British Airways снял на видео момент, когда молния попала в самолет, на котором он должен был лететь домой.

По словам Бернхарда Уорра, надвигался "огромный шторм" и задерживал такие рейсы, как его. Путешественник увидел возможность для съемок видео и зафиксировал момент попадания. В ролике видно, как молния попала в самолет, когда он был припаркован у ворот.

"Когда мы смотрели в окно, было видно, что молния бьет рядом с аэродромом, и я пошел сделать несколько кадров, думая, что было бы хорошо, если бы в кадр попал наш самолет", — сказал он. "Мне повезло, и удар произошел прямо передо мной!".

Молния попала прямо в самолет, который готовился к взлету в аэропорту бразильского Сан-Паулу.

По данным Национальной метеорологической службы США, коммерческие самолеты, подобные тому, что снято на видео, попадают под удар молнии в среднем только раз или два раза в год. Они отметили, что самолеты спроектированы и построены так, чтобы выдерживать удары молнии. Однако после удара самолеты проходят обязательную проверку, которая может задержать рейсы.

Напомним, мужчину дважды ударила молния во время рыбалки. Он озадачил своей реакцией.

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