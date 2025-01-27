Блискавка влучила в літак перед вильотом з аеропорту – відео

За даними метеорологів, літаки потрапляють під удар блискавки лише раз або двічі на рік.

У Сан-Паулу, Бразилія, блискавка влучила в літак під час стоянки в аеропорту. Це сталося після того, як минулого року у Грузії блискавка двічі влучила у судно Wizz Air.

Як повідомляє Fox Weather, у п'ятницю, 24 січня, в очікуванні свого рейсу пасажир авіакомпанії British Airways зняв на відео момент, коли блискавка влучила в літак, яким він мав летіти додому.

За словами Бернхарда Ворра, насувався "величезний шторм" і затримував такі рейси, як його. Мандрівник побачив у цьому можливість для знімань відео та зафіксував момент влучання. У ролику видно, як блискавка влучила в літак, коли він був припаркований біля воріт.

"Коли ми дивилися у вікно, було видно, що блискавка б'є поруч з аеродромом, тож я пішов зробити декілька кадрів, думаючи, що було б добре, якби в кадр потрапив наш літак", - сказав він. "Мені пощастило, і удар стався просто переді мною!".

Блискавка влучила просто в літак, який готувався до зльоту в аеропорту бразильського Сан-Паулу.

За даними Національної метеорологічної служби США, комерційні літаки, подібні до того, що знято на відео, потрапляють під удар блискавки в середньому лише раз або двічі на рік. Вони зазначили, що літаки спроєктовані і побудовані таким чином, щоб витримувати удари блискавки. Однак після удару літаки проходять обов'язкову перевірку, яка може затримати рейси.

Нагадаємо, чоловіка двічі вдарила блискавка під час риболовлі. Він спантеличив своєю реакцією.

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