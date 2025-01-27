Відомий психоаналітик Зиґмунд Фройд мав українське коріння. Його рід тягнеться із міста Тисмениця на заході України.

Про це розповів один з авторів YouTube каналу "Комік плюс історик" Фелікс Редька.

"Цікаво шукати українців за походженням в різних імперіях того часу. Я, коли готувався до випуску, знайшов людину, яка походженням з українців, з Австро-Угорської імперії. Я ніколи б в житті не подумав, що у цієї людини є українське коріння… Зиґмунд Фройд має українське походження", – зазначив він.

Фелікс Редька коротко розповів біографію засновника психоаналізу.

Народився майбутній психолог 6 травня 1856 року у місті Фрайбург в Австро-Угорщині, сьогодні це місто називається Пршибор, і входить до складу Чеської республіки. Зростав він у єврейській сім’ї Якоба Фрейда та Амалії Натансон. Батьки були родом з України. За офіційною інформацією, батько Зиґмунда народився у Тисмениці Івано-Франківської області, а мама – у місті Броди, що на Львівщині. Коли хлопчику виповнилося три роки, сім’я через фінансові труднощі перебралася до Відня.

"Здавалося б, усім відомий психоаналітик Зиґмунд Фройд – і той українець", – підсумував автор YouTube каналу "Комік плюс історик".

Нагадаємо, колись великий психолог Зиґмунд Фройд сказав, що сильна особистість не повинна брати на себе тягар чужих тверджень. Зазвичай коли людина ображає, до нас це не має жодного стосунку, просто їй дуже боляче й погано. Бо кожен із нас ділиться з іншими лише тим, що несе в собі. Що треба зробити, коли вас починають ображати чи принижувати, читайте у новині.

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