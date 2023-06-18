Трагедия в день свадьбы: в Польше дедушка случайно убил 3-летнего внука

В Польше произошла жуткая семейная трагедия: 45-летний дедушка днем свадьбы своих детей случайно убил перед костелом своего 3-летнего внука.

Об этом пишет onet.pl

Прокуратура Радома прекратила расследование дела о смертельном наезде на трехлетнего мальчика перед церковью в Траблице в гмине Коваля. За рулем автомобиля был дедушка мальчика, а трагедия произошла как раз накануне свадьбы его родителей. По мнению следователей, у мужчины не было никаких шансов заметить ребенка.

Следствие по делу длилось несколько месяцев. Как рассказала Агнешка Борковская, спикера Воеводской прокуратуры в Радоме, за это время, среди прочего, были опрошены свидетели, подготовлен экспертный вывод о дорожном движении и проведен судебный эксперимент по реконструкции всего инцидента.

"Полученные результаты показали, что в момент наезда мальчик находился на очень небольшом расстоянии от транспортного средства, около 80 сантиметров от правого угла. Учитывая габариты автомобиля и рост ребенка, было сделано предположение, что ребенок был совершенно невидимым для водителя. Кроме того, датчики системы помощи при парковке также не смогли зафиксировать препятствие, которым был ребенок, поэтому не может быть и речи о нарушении водителем правил безопасности дорожного движения", — считает прокурор Борковская.

Отсюда следует решение советских следователей о закрытии всего дела.

"У водителя не было никакой возможности заметить ребенка или даже заподозрить, что он может находиться вблизи транспортного средства. Незадолго до инцидента дедушка видел мальчика на лестнице костела, поэтому он не мог предположить, что тот находится возле автомобиля", — добавляет спикер Радомской воеводской прокуратуры.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года на автостоянке у костела Матери Божьей Ченстоховской Пелагув-Траблице в гмине Коваля Радомского уезда. Это произошло перед свадьбой родителей 3-летнего Стаса. Мальчика сбил его 45-летний дедушка, который сдавал задним ходом.

Мальчик был доставлен в специализированную больницу в Радоме. Однако его травмы оказались настолько серьезными, что спасти его жизнь не удалось. Во время аварии 45-летний водитель был трезв.

Напомним, в Польше женщину, которую искали 5 месяцев, с обнаружили заживо погребенной в могиле.

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