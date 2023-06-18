Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Трагедия в день свадьбы: в Польше дедушка случайно убил 3-летнего внука

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4623
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Трагедия в день свадьбы: в Польше дедушка случайно убил 3-летнего внука

В Польше в день свадьбы погиб супруг. / Фото: Associated Press

Дедушку признали невиновным в трагедии.

В Польше произошла жуткая семейная трагедия: 45-летний дедушка днем свадьбы своих детей случайно убил перед костелом своего 3-летнего внука.

Об этом пишет onet.pl

Прокуратура Радома прекратила расследование дела о смертельном наезде на трехлетнего мальчика перед церковью в Траблице в гмине Коваля. За рулем автомобиля был дедушка мальчика, а трагедия произошла как раз накануне свадьбы его родителей. По мнению следователей, у мужчины не было никаких шансов заметить ребенка.

Следствие по делу длилось несколько месяцев. Как рассказала Агнешка Борковская, спикера Воеводской прокуратуры в Радоме, за это время, среди прочего, были опрошены свидетели, подготовлен экспертный вывод о дорожном движении и проведен судебный эксперимент по реконструкции всего инцидента.

"Полученные результаты показали, что в момент наезда мальчик находился на очень небольшом расстоянии от транспортного средства, около 80 сантиметров от правого угла. Учитывая габариты автомобиля и рост ребенка, было сделано предположение, что ребенок был совершенно невидимым для водителя. Кроме того, датчики системы помощи при парковке также не смогли зафиксировать препятствие, которым был ребенок, поэтому не может быть и речи о нарушении водителем правил безопасности дорожного движения", — считает прокурор Борковская.

Отсюда следует решение советских следователей о закрытии всего дела.

"У водителя не было никакой возможности заметить ребенка или даже заподозрить, что он может находиться вблизи транспортного средства. Незадолго до инцидента дедушка видел мальчика на лестнице костела, поэтому он не мог предположить, что тот находится возле автомобиля", — добавляет спикер Радомской воеводской прокуратуры.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года на автостоянке у костела Матери Божьей Ченстоховской Пелагув-Траблице в гмине Коваля Радомского уезда. Это произошло перед свадьбой родителей 3-летнего Стаса. Мальчика сбил его 45-летний дедушка, который сдавал задним ходом.

Мальчик был доставлен в специализированную больницу в Радоме. Однако его травмы оказались настолько серьезными, что спасти его жизнь не удалось. Во время аварии 45-летний водитель был трезв.

Напомним, в Польше женщину, которую искали 5 месяцев, с обнаружили заживо погребенной в могиле.

Читайте также:

Маленькие герои и героини: как 5-летний мальчик сам проделал путь от Украины до Польши и почему 10-летняя Валерия довела до слез Сергея Притулу

Маленькие герои и героини: как 5-летний мальчик сам проделал путь от Украины до Польши и почему 10-летняя Валерия довела до слез Сергея Притулу

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4623
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация