49-летняя Виктория Бекхэм прокалывает лицо иглами, чтобы сохранить молодость

Дизайнер и экс-солитская Spice Girls Виктория Бекхэм в свои 49 лет удивляет поклонников своим свежим и молодым видом.

Так что фанатов очень интересует вопрос, к каким процедурам прибегает звезда, чтобы сохранять свою красоту. И, как оказалось, Виктория готова даже терпеть боль ради молодости.

Как поделился инсайдер изданию The Sun, Бекхэм каждые полгода она делает процедуру под названием Morpheus8, во время которой в лицо вкалывают специальные пропускающие радиоволны иглы. За подобную процедуру Виктория отдает около 700 фунтов стерлингов.

"Виктория любит свои косметические процедуры и готова испытывать новые методики, когда речь идет о поддержании хорошего вида кожи. Она проходит одну процедуру Morpheus8 каждые полгода. Процедура не для слабонервных, потому что за 90 минут до нее на кожу наносят анестезирующий крем, который обезболивает, а затем в лицо вводят 24 четырехмиллиметровых игла. Затем через иглы передается радиочастота, которая проникает в ткань под ее кожей. Это болезненно, но Виктория клянется, что ее кожа выглядит таким красивым", — рассказал инсайдер.

Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Похоже, что желание быть молодой дольше у дизайнера действительно сильное, ведь, судя по отзывам от процедуры, терпеть ее могут далеко не все. Большинство клиентов отказываются от нее сразу же после первой процедуры из-за невыносимых ощущений.

Напомним, недавно Виктория Бекхэм похвасталась счастливыми семейными фото по отдыху за городом.

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