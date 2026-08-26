Трамп резко изменил тактику по Ирану: Рубио сообщил союзникам о новом плане США

США и Иран / © depositphotos.com

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Госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил союзникам Вашингтона, что «пока» Соединенные Штаты не планируют наносить новые удары по Ирану.

Об этом сообщает Axios.

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По данным издания, Рубио передал ответное сообщение главам МИД стран-союзников в момент, когда США считают, что морская блокада позволяет усиливать давление на Иран. В то же время Вашингтон способствует прохождению все больших объемов нефти через Ормузский пролив.

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Кроме того, такой подход может свидетельствовать о том, что президент США Дональд Трамп раздражен войной и хочет, чтобы она завершилась, по крайней мере, на нынешнем этапе.

В чем заключается новый подход

По словам американского чиновника, Рубио во время телефонных разговоров со своими коллегами ясно дал понять, что США не планируют возобновлять масштабные боевые действия против Ирана. В то же время, он не исключил возможности нанесения ударов в случае, если Тегеран атакует первым.

Другой американский чиновник заявил, что разминирование Ормузского пролива ВМС США стало поворотным моментом в войне, поскольку в значительной степени нейтрализовал один из главных рычагов влияния Ирана.

В то же время в последние недели все больше танкеров проходят южной частью пролива. Это существенно снижает возможность Ирана влиять на мировые энергетические рынки.

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Таким образом, нынешняя политика администрации Трампа предусматривает:

избегание новых военных действий против Ирана;

усиление экономического давления на Тегеран посредством военно-морской блокады США и новых санкций Министерства финансов США;

обеспечение транспортировки максимального количества нефти через Ормузский пролив на мировые энергетические рынки.

В то же время, один из американских чиновников заявил, что, как ожидается, такая политика будет сохраняться по меньшей мере до завершения промежуточных выборов. После этого Вашингтон снова может рассмотреть возможность проведения новой военной кампании.

Axios отмечает, что морская блокада США лишает Иран критически важных доходов. По словам американских чиновников, в течение последних двух недель вблизи острова Харг, являющегося главным центром экспорта иранской нефти, почти не наблюдалось танкеров.

«Иранцы потеряли контроль над проливом. Теперь он находится под контролем США», — сказал один из чиновников.

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В свою очередь представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что экономический и военный потенциал Ирана понес серьезные потери.

«Иранская экономика находится в свободном падении, а армия разгромлена, и мы перекрываем все оставшиеся финансовые каналы поддержки режима. Президент ясно дал понять, что Тегеран не может обладать ядерным оружием и что будет использовать необходимые инструменты для достижения этой цели», — сообщил он.

Также один из источников рассказал, что США пока не ведут переговоры с Ираном, а продолжают оказывать давление на Тегеран. В Вашингтоне считают, что именно это давление может вынудить иранскую сторону вернуться за стол переговоров.

Ожидается, что в среду посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, возглавляющие переговоры с Ираном, посетят Центральное командование США. Там они должны получить брифинги по ситуации на местах.

Ранее сообщалось, что около 40 танкеров прошли через Ормузский пролив, перевозив примерно 16 млн баррелей нефти, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фактически контролирует район Ормузского пролива и назвал стратегическую морскую артерию «американской территорией».

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