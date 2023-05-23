Тревожно в Брянске: в области объявили план "Эдельвейс" для силовиков

В Брянской области РФ, граничащей с Украиной, 23 мая объявили план "Эдельвейс" – общий сбор для силовиков.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Как пишет телеграмма-канал Mash, силовики "Росгвардии" усиливается в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона. Вероятной причиной таких мер является мощный пожар на складском помещении завода в Дятковом.

Официального комментария от властей по пожару нет.

Происходящее в Белгородской области РФ

22 мая добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", являющиеся гражданами РФЕ, начали операцию по "освобождению" России от диктатуры Кремля. Через день они прошли несколько населенных пунктов. Местные власти объявили "контртеррористическую операцию".

На следующий день российские добровольческие формирования сообщили о продвижении в Белгородской области. Тем временем власти заявляют о "зачистке" Грайворонского округа, впрочем, призывают людей не возвращаться в дома.

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