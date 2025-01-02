Турция выступает за немедленное прекращение огня в Украине – МИД страны

Турция выступает за скорейшее прекращение огня и установление мира в Украине.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выступает за немедленное установление мира в Украине.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре после встречи с министром иностранных дел Бельгии Бернаром Квентеном.

"Мы обсудили региональные темы, в частности, Украину. Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира в Украине. Эта война, которая происходит в 21-м веке в центре Европы, должна как можно быстрее прекратиться, а вызванные этой миграционной войной, экономические и другие кризисы должны закончиться", – сказал Хакан Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что завершение войны в Украине будет приоритетом Турции в новом году.

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