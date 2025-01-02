Туреччина виступає за негайне припинення вогню в Україні – МЗС країни

Туреччина виступає за якнайшвидше припинення вогню та встановлення миру в Україні.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара виступає за негайне встановлення миру в Україні.
Про це він повідомив на прес-конференції в Анкарі після зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Бернаром Квентеном.
"Ми обговорили регіональні теми, зокрема, Україну. Ми, звісно, хочемо негайного припинення вогню та встановлення миру в Україні. Ця війна, що відбувається в 21-му столітті в центрі Європи, має якнайшвидше припинитися, а спричинені цією війною міграційні, економічні та інші кризи мають закінчитися", – сказав Хакан Фідан.
Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що завершення війни в Україні буде пріоритетом Туреччини в новому році.
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