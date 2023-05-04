У девушки диагностировали третью стадию рака: симптомы оказались необычными

Постоянная отрыжка может быть неприятной, но это также способ вашего организма сказать вам, что что-то не так.

25-летняя Бейли МакБрин из Тампы, штат Флорида, рассказала, как у нее диагностировали рак третьей стадии – и первым предупредительным сигналом стала ее усиленная отрыжка.

Об этом сообщает издание NeedToKnow.

"Я никогда не думала, что это может быть связано с такой ужасной болезнью", — сказал Бейли МакБрин. Медсестра из Флориды чувствовала себя "опустошенной", узнав, что ее непрерывная отрыжка на самом деле является симптомом рака.

В интервью изданию девушка вспомнила странный момент, когда она начала часто отрыгивать, начиная с 2021 года.

"Я отрыгивала пять-десять раз в день", — сказала она изданию. Это было для меня ненормальным явлением. Раньше я это редко делала”.

Девушка сказала, что "не слишком много думала" об этом, и перестала впоследствии это считаться. Однако в феврале 2022 года она стала страдать кислотным рефлюксом, который медики отвергли как симптом ее тревоги.

МакБрин объяснила, что ее здоровье начало ухудшаться в начале этого года из-за "нестерпимой" боли, потери аппетита и невозможности сходить в туалет.

Как медсестра, она доверилась своим инстинктам, что у нее есть какая-то обструкция, и быстро поехала в больницу. Позже компьютерная томография показала, что у нее рак толстой кишки 3 стадии и опухоль, закупоривающая толстый кишечник. Девушка призналась, что была шокирована тем, что ее чрезмерная отрыжка привела к такому головокружительному диагнозу.

"Я никогда не думала, что это может быть связано с такой ужасной болезнью", — сказала она. “Я помню, что первое, что я могла сказать, было: “Я не готова умереть”. Никогда бы в жизни я не подумала, что любой невнятный симптом, который у меня была, на самом деле был раком толстой кишки 3 стадии”.

МакБрин объяснила, что ее здоровье начало ухудшаться в начале этого года. Фото: Jam Press/Bailey McBreen

МакБрин рассказала, что считает, что непрерывная отрыжка была связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, которая началась через месяц после того, как она заметила отрыжку. По данным клиники Мэйо, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) возникает, когда желудочная кислота постоянно возвращается обратно в трубку, соединяющую ваш рот и желудок (пищевод).

"Чрезмерная отрыжка не является типичным признаком рака толстой кишки, но мой онколог сказал мне, что это, вероятно, начало моих симптомов", — добавила она. "ГЕРХ была симптомом в моем случае, поскольку моя опухоль медленно приводила к полной кишечной непроходимости".

После установления диагноза МакБрин, которая всегда вела здоровый и активный образ жизни, перенесла экстренную операцию по удалению опухоли в январе перед началом химиотерапии, которая продлится до августа. Она призвала других прислушиваться к своему телу и следить за своим здоровьем, если они заметят что-нибудь необычное.

"За 10 месяцев до того, как мне поставили диагноз, я на самом деле была самой здоровой за всю историю", — сказала она. "Я тренировалась 5-6 раз в неделю в течение как минимум 14 месяцев".

"Все, что для вас ново, даже если в противном случае это считается нормальным явлением, нужно рассматривать", — продолжила МакБрин. “Я ничего не думала о своей отрыжке, потому что это была “нормальная” вещь. Важно прислушиваться к своему телу”.

Рак толстой кишки, или колоректальный, является третьим по распространенности раком в мире после рака легких и молочной железы. У МакБрин диагностировали рак толстой кишки в 24 года — задолго до рекомендованного возраста для скрининга и напоминания о том, как рак толстой кишки растет среди молодых людей.

Чедвику Боузману в 2016 году, когда ему исполнилось 40 лет, поставили диагноз рак толстой кишки 3 стадии, а затем он умер в 2020 году в возрасте 43 лет.

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Хотя примерно 90% случаев рака толстой кишки встречаются у людей старше 50 лет, с середины 90-х годов количество новых случаев возрастает среди взрослых в возрасте до 50 лет, согласно Национальной организации по защите колоректального рака, которая повышает осведомленность о важности раннего выявления скрининг.

Но люди с раком толстой кишки чувствуют себя лучше, если болезнь обнаруживают и лечат на ранней стадии, прежде чем она распространится за пределы толстой или прямой кишки.

Исследователи еще не уверены, почему у взрослых развивается рак толстой кишки в младшем возрасте. Около 25% пациентов имеют семейный анамнез рака, и врачи призывают всех знать свое прошлое, чтобы проверить, есть ли у них больший риск. Но диета и ее влияние на ожирение могут являться причиной.

Американское раковое общество рекомендует взрослым от 45 лет регулярно проходить обследование на рак толстой кишки, либо анализ кала, либо колоноскопию. И они призывают людей с симптомами рака толстой кишки, такими как изменение дефекации, например усиление диареи, ректальное кровотечение, темный кал, неожиданная потеря веса, судороги и повышенная усталость пройти обследование у врача.

Однако эксперты отмечают необходимость предупредительных обследований, поскольку эти симптомы обычно появляются только после того, как рак толстой кишки уже распространился.

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