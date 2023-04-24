"Я чувствую, будто мое тело меня предало", — говорит один из тех, кто поборол болезнь.

У 34-летней Бренны Гатиму из Каспера, штат Вайоминг, в 2020 году диагностировали рак молочной железы 3 стадии. Она быстро прошла курс химиотерапии, и ей удалили грудь и яичники. Теперь она принимает лекарство, подавляющее остатки эстрогена в ее организме.

Почему для переживших рак половая близость может создать неожиданные проблемы, говорится в статье The Washington Post.

"Я чувствую, будто мое тело предало меня, как и все вещи, которые делают меня биологически женщиной — эстроген, прогестерон, мои яичники и моя грудь — все надо было удалить", — сказала Гатиму.

Опыт Гатиму не редкость. По мере того, как показатели выживания от рака в Соединенных Штатах улучшаются, многие выжившие остаются с постоянными изменениями своего тела — снаружи и функционально. Некоторые чувствуют себя особенно неготовыми к постоянным изменениям в своей сексуальной функции.

"Сексуальность — это очень серьезная проблема, и, к сожалению, пути получения помощи часто ограничены, поскольку люди сосредоточены на том, чтобы помочь [пациентам] пережить рак, и на самом деле сосредотачиваются на качестве жизни, но лишены сексуальности", — сказал Дон Дизон, профессор медицины и хирургии в Университете Брауна и основатель клиники "Первые реагировавшие по вопросам сексуального здоровья" в Институте рака "Lifespan".

Сексуальное здоровье и качество жизни

В 2022 году в Соединенных Штатах проживало около 18 миллионов человек, больных раком. Ожидается, что со временем количество увеличится.

"Поскольку люди живут долго после рака... эти вопросы относительно постоянных, долгосрочных побочных эффектов лечения являются тем, чем мы должны заняться", — сказала Шэрон Бобер, директор-основатель программы сексуального здоровья в Институте рака Дана-Фарбер и доцент- профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы.

"Мы смотрим не только на то, что люди делают функционально, мы также думаем о том, испытывают ли целостность своего тела — даже после того, как все изменилось", — сказала Бобер. "Мы говорим о том, как люди относятся к партнеру, мы говорим о свидании, мы говорим об эмоциональных и сексуальных отношениях, которые сами претерпевают изменения".

Некоторые онкологические центры создали программы, посвященные исключительно сексуальному здоровью пациентов, больных раком, например, Массачусетская общая больница и Memorial Sloan Kettering на Мангеттене. Эти центры все еще относительно редки, но их количество растет.

Тем, кто не имеет доступа к комплексному центру, следует рассмотреть вопрос о поиске "специальных практиков, имеющих соответствующий опыт, таких как сертифицированные специалисты по менопаузе, урологи или урогинекологи, специализирующиеся на сексуальной медицине, физиотерапевты тазового дна или сертифицированные секс-терапевты", – сказала Бобер в E-mail.

Пациенты также могут получить доступ к еще большему количеству информации.

"Сейчас ресурсов действительно больше, чем когда-либо, и есть много организаций, которые теперь имеют действительно хорошую информацию и образование на своих веб-сайтах", — сказала Бобер. “Я бы просто сказали, что люди должны свободно получать доступ к растущему количеству существующей поддержки”.

Например, Научная сеть по женскому сексуальному здоровью и раку имеет множество ресурсов, включая вебинары, страницу со ссылками на несколько онлайн-ресурсов и страницу «найти поставщика» для поиска помощи по местоположению. Американское раковое общество также достаточно исчерпывающий обзор навигации между сексом и раком.

Навигация знакомств после рака

Даже перед интимными отношениями образ тела может оказаться проблемой. У 31-летнего Джейкоба Лоуи, студента четвертого курса медицины Мичиганского университета, в 2021 году диагностировали метастатическую саркому. С тех пор ему пришлось столкнуться со свиданиями.

"Общение с людьми, безусловно, сильно повредило моей психике, потому что сначала казалось, что ты что-то скрываешь", — сказал Лоуи. "Но нет реальных советов, как это делать правильно".

Кроме усталости и хирургических осложнений после двух операций на брюшной полости он ощутил снижение либидо и эректильную дисфункцию.

"Я перешел от чувства... непобедимого и очень сильного к тому, что мое тело казалось обломком изнутри", — сказал Лоуи.

Врачи часто не обсуждают сексуальность с пациентами по многим причинам, сказал Дизон. "Отчасти это потому, что я не думаю, что онкологи научены говорить о сексуальности", — сказал он.

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Когда обсуждается сексуальность, большинство разговоров сосредотачивается на том, что безопасно — например, безопасно заниматься сексом во время химиотерапии. Бобер сказала, что “потенциальные сексуальные побочные эффекты и сексуальная реабилитация действительно не включены в лечение. Поэтому многие люди борются с другой стороны лечения и чувствуют себя достаточно изолированными”.

Но когда речь заходит об этой теме, врачи часто дают рекомендации по лечению.

Сара Е.А. Тевис, доцент кафедры хирургии в Университете Колорадо, недавно начала расспрашивать своих пациентов о сексе после того, как распространенная ею анкета пациентов обнаружила эту проблему.

“Это не было обычным явлением, о котором я разговаривала со всеми своими пациентами, и с тех пор, как я начала говорить об этом, я чувствую, что почти каждый пациент, с которым я говорю, имеет определенную проблему, с которой мы, вероятно, можем помочь", — сказала Тевис.

Попросите о помощи или направлении

Даже если ваш онколог не знает, как помочь, наверняка есть кто-нибудь, кто может это сделать.

"Это то, на что люди должны иметь полномочия — как и с другими аспектами нашего здоровья, если у вас возникли проблемы, выскажите это, попросите конкретной помощи", — сказал Дизон. "И если ваш врач не знает или не хочет обсуждать это, тогда попросите направление".

Что касается Гатиму, она сделала все возможное, чтобы адаптироваться к новой реальности, но ей все еще тяжело.

После лечения у нее наблюдалась сухость влагалища, трудности с достижением оргазма и отсутствие либидо. У нее также нет ощущения в реконструированной груди. Гатиму обратилась за советом к врачам и друзьям, пережившим рак.

“У меня все еще бывают времена, когда я действительно страдаю от сравнения или издания желаемого за действительное: “Боже мой, если бы этого не произошло и мне не пришлось пережить это, где бы [я] была?”. Позитивной стороной является то, что я получила такое самосознание и уверенность в себе”, — сказала Гатиму.

Один 44-летний мужчина, у которого в 2018 году диагностировали рак прямой кишки 3 стадии, прошел химиотерапию и облучение перед операцией, приведшей к созданию утомительного мешка — мешка, собирающего кал вне тела.

"Мне трудно не смотреть на свое тело как на... сломанное", — сказал мужчина, пожелавший не называть его имени из соображений конфиденциальности.

Для него секс с партнершей теперь означает пойти в ванную, чтобы опорожнить утомительный мешок и убедиться, что он как можно более плоский, чтобы не мешать. Он также принимает виагру для лечения эректильной дисфункции, которая у него была после лечения.

"Мне очень повезло, что у меня есть любящая партнерша, которая любит меня таким, как я являюсь, и мы приспособились, но теперь секс очень трудно иметь спонтанно", — сказал мужчина, живущий в Чапел-Хилл, штат Северная Каролина.

Больные раком сталкиваются с изменениями личности из-за диагностики и лечения

Распространенное заблуждение состоит в том, что лишь некоторые виды рака влияют на секс. "Мы склонны думать о сексуальном здоровье как о проблеме [только] для людей, которые лечатся от рака, связанного с сексом", — сказал Дизон. “Но это неправда. Появляется все больше литературы о том, что даже люди, которые лечатся, скажем, от рака толстой кишки и рака легких, действительно имеют проблемы, связанные с сексуальностью”.

К примеру, он отмечает, что сама химиотерапия может оказывать влияние на слизистую влагалища, что может вызвать боль во время секса.

К сожалению, многие больные раком чувствуют себя одинокими в своей борьбе.

Никто не упоминал о сексуальности жителю Чапел-Хилл, за исключением короткого, неудобного разговора с его радиационным онкологом о возможности бесплодия после лечения.

"Люди часто отождествляют сексуальность и фертильность, но это совершенно разные разговоры", — сказал Дизон.

"Их цель — спасти жизнь", — сказал житель Чапел-Хилл. “И они очень хорошо это сделали.

Я охотно отдал свою жизнь в их руки, но секс был запоздалым мнением”.

Когда он набрался смелости поднять эту тему, ему назначили хорошо действующую виагру. "Я считаю, что самый большой совет, который я дал бы: не бойтесь задавать вопросы", — сказал он. "Если что-то не так, поговорите об этом с врачами".

Ранее сообщалось, что женщина с помощью Google узнала, что у нее действительно лейкемия.

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