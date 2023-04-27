Врачи проигнорировали симптомы: теперь у мужчины 4 стадия рака

Он обратился к врачу почти два года тому назад.

У британца, отца двоих детей, диагностировали рак кишечника 4 стадии — спустя почти два года после того, как он обратился за медицинской помощью.

Об этом пишет nypost.com.

41-летний Ричард Скотт сказал, что начал наблюдать кровь в своих фекалиях и чувствовать сильное истощение, что побудило его навестить врача в марте в 2021 году.

"С течением месяцев мои симптомы не исчезали, я доверял советам [врача общей практики], и поскольку они, казалось, не беспокоились о моих симптомах, меня тоже успокоили", — сказал Скотт SWNS.

У мужчины диагностировали рак спустя почти два года после того, как он обратился за медицинской помощью / Фото: nypost.com

Он также рассказал, что прошел обследование воспалительного заболевания кишечника, тесты показали высокий уровень кальпротектина, который вернулся в норму после дальнейших обследований. Кальпротектин является потенциальным биомаркером колоректального рака.

Мужчина вернулся к врачу в апреле в 2022 году с теми же симптомами, а также с ломотой, болями и более частым посещением туалета.

Вновь было обнаружено повышенное присутствие кальпротектинов.

Скотт сообщил, что наконец-то его направили к гастроэнтерологу — и в августе в 2022 году ему поставили диагноз рака кишечника 4 стадии, распространившегося на печень.

Ричард Скотт перенес полгода химиотерапии и операцию по удалению опухоли из печени / Фото: nypost.com

"Последние несколько месяцев после оглашения моего диагноза были настоящим взрывом эмоций", — признался он SWNS.

"Мое лечение, особенно когда я пытался смириться со своим диагнозом и тем, что рак был очень запущен, было тяжелым — не только физически, но и эмоционально и финансово".

Недавно мужчина перенес полгода химиотерапии и операцию по удалению опухоли из печени.

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Поскольку он поправляется, жена Скотта, Энни, выполняет вместо него много задач.

"Теперь я полагаюсь на Энни, и ей пришлось отказаться от работы, чтобы помочь ухаживать за мной", — объяснил Скотт. "Меня ждет неопределенное будущее, но я полон решимости сделать все возможное, чтобы бороться с этой болезнью и проводить как можно больше времени со своей семьей".

У супругов две дочери 6 и 10 лет.

"Раньше мы делали все как семья — ездили в отпуск, путешествовали, проводили выходные, но сейчас это все приостановлено из-за моей болезни", — отметил Скотт. "Я старался оставаться максимально позитивным не только для себя и своего выздоровления, но и для Энни и детей".

Ричард Скотт с женой и детьми / Фото: nypost.com

Скотт сказал, что он также связался с адвокатом по медицинской халатности, чтобы помочь ему выяснить, почему потребовалось так много времени, чтобы у него диагностировали рак.

Он хочет помочь другим людям знать тревожные признаки рака кишечника.

"Жизненно важно, чтобы люди не думали, что им нужно пройти через диагностику рака в одиночестве, поскольку помощь и поддержка доступны", – подытожил он.

Напомним, в США 16-летний школьник скончался в течение 24 часов после установления диагноза. Как оказалось, у него была лейкемия.

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